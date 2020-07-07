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Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:08
sasch написав: cannabis_ua написав:
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Лень колупаться, но насколько я помню, валюту посчитали по 26 вроде, а курс нала был 22, что ли.
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vano80
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20
sasch написав: cannabis_ua написав: sasch написав:
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.
Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Он прав, на момент ввода ВА в Дельту курс был немного выше, чем на момент выплат, и можно было удачно откупить
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:29
cannabis_ua написав: maksymzp88 написав:
cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)
Так может инвесторам Укрбуда тоже по 200 тыс. гривен выплатить, а недострои потом на акционах за копейки продать (тому же Микитасю за копейки - с дисконтом в 99%)?
Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс. Недострои и квартиры забрать. Отдать бедным.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:31
Евгений Н. написав:
Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс.
Как Вы сказали "покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди" - поэтому им можно не возвращать.
1. У них ещё есть
2. Ещё заработают
3. "Инвестирование" - это рискованная деятельность, и риск лежит на "инвесторе". "Нажаль, цього разу Ви не виграли. Спробуйте ще!
Украина - богатая страна!
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