sasch написав:

Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.