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Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:08
sasch написав: cannabis_ua написав:
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Лень колупаться, но насколько я помню, валюту посчитали по 26 вроде, а курс нала был 22, что ли.
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vano80
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20
sasch написав: cannabis_ua написав: sasch написав:
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.
Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Он прав, на момент ввода ВА в Дельту курс был немного выше, чем на момент выплат, и можно было удачно откупить
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:29
cannabis_ua написав: maksymzp88 написав:
cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)
Так может инвесторам Укрбуда тоже по 200 тыс. гривен выплатить, а недострои потом на акционах за копейки продать (тому же Микитасю за копейки - с дисконтом в 99%)?
Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс. Недострои и квартиры забрать. Отдать бедным.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:31
Евгений Н. написав:
Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс.
Как Вы сказали "покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди" - поэтому им можно не возвращать.
1. У них ещё есть
2. Ещё заработают
3. "Инвестирование" - это рискованная деятельность, и риск лежит на "инвесторе". "Нажаль, цього разу Ви не виграли. Спробуйте ще!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:29
laa1999 написав:
Ну -это мошенничество, что спорить, да и почему курс был 8, а не 5 -если ложили в 2007...Кстати, нормально, с него было вывести гривну, даже перед падением.
Мошенничество - это когда ты связанное с владельцами банка лицо. А если обычного вкладчика, который после просадки курса, не хочет хранить в банке вклад выше гарантированной суммы, называть мошенником, то по такой логике можно любого называть мошенником.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:18
0mage0 написав: cannabis_ua написав:
Були проблеми. Хто не втратив гроші на КОММИСИИ при спробах витягнути гроші, отримав в результаті нуль після розбиття вкладу на родичів. А так все добре.
Я правильно розумію, мова йде про те, щоб розбити вклад на родичів після введення оголошення банку неплатоспроможним? І ви обурюєтеся, що це шахрайство не працює?
Після оголошення банку неплатоспроможним всі операції банку заблоковані.
До оголошення банку неплатоспроможним.
А шахрайство це коли за добу до оголошення банку неплатоспроможним курс долара значно знижують, а після оголошення банку неплатоспроможним підвищують.
Шахрайство це коли не оголошують банк неплатоспроможним, хоча він вже більше року банкрут, щоб власники банку вивели свої кошти (із долею НБУ звісно).
Шахрайство це коли майно банку реалізовують за копійки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24
laa1999 написав:
...Кстати, нормально, с него было вывести гривну, даже перед падением.
) Гривну? Можно было бумагой просто взять.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:42
Мне интересно, почему Микитась решил всех кинуть,
то есть работал-работал, репутация была хорошая, а потом раз и всех кинул.
Так не бывает.
В чем причина, кидка, кто знает?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:49
hno3 написав:
Мне интересно, почему Микитась решил всех кинуть,
то есть работал-работал, репутация была хорошая, а потом раз и всех кинул.
Так не бывает.
В чем причина, кидка, кто знает?
Власть поменялась и Порошенко с Кличко больше не крышуют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:42
shapo написав:
Власть поменялась и Порошенко с Кличко больше не крышуют
То есть, Зерги отжали у Микитася бизнес?, ну тогда наивные инвесторы ничего не получат,не будут же кидали честно отжатыми деньгами делится?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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