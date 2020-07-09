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Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:31
hno3 написав: shapo написав:
Власть поменялась и Порошенко с Кличко больше не крышуют
То есть, Зерги отжали у Микитася бизнес?, ну тогда наивные инвесторы ничего не получат,не будут же кидали честно отжатыми деньгами делится?
Бизнес не отжали, ему перекрыли льготные условия функционирования после которых он сразу загнулся и наехали на владельца.
Конечно, никто ничего не получит при уже любой власти, все украдено и возврату не подлежит.
Разве что в бюджет Киева или страны залезут, но маловероятно при нынешней политической и экономической ситуации
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:03
hno3 написав:
Мені цікаво, чому Микитась вирішив всіх кинути,
то є працював-працював, репутація була хороша, а потім раз і всіх кинув.
Так не буває.
У чому причина, кидка, хто знає?
Не знаю, чи це правда, читав у якійсь статті, що він вклав 1.5 млрд. грн у якісь інші бізнеси, які збанкрутували. Також накупив якогось елітного непотребу, але гадаю, що це не головна стаття витрат.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:34
Ну, я себя богатой не считаю!! На квартиру более 5 лет собирала деньги, работая на не скольких работах.
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