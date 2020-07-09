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Інвестори "Укрбуду" втретє
пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:31

  hno3 написав:
  shapo написав:Власть поменялась и Порошенко с Кличко больше не крышуют


То есть, Зерги отжали у Микитася бизнес?, ну тогда наивные инвесторы ничего не получат,не будут же кидали честно отжатыми деньгами делится?

Бизнес не отжали, ему перекрыли льготные условия функционирования после которых он сразу загнулся и наехали на владельца.
Конечно, никто ничего не получит при уже любой власти, все украдено и возврату не подлежит.
Разве что в бюджет Киева или страны залезут, но маловероятно при нынешней политической и экономической ситуации
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:03

  hno3 написав:Мені цікаво, чому Микитась вирішив всіх кинути,
то є працював-працював, репутація була хороша, а потім раз і всіх кинув.
Так не буває.

У чому причина, кидка, хто знає?

Не знаю, чи це правда, читав у якійсь статті, що він вклав 1.5 млрд. грн у якісь інші бізнеси, які збанкрутували. Також накупив якогось елітного непотребу, але гадаю, що це не головна стаття витрат.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:34

Ну, я себя богатой не считаю!! На квартиру более 5 лет собирала деньги, работая на не скольких работах.
elena_dzhadan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:50

  elena_dzhadan написав:Ну, я себя богатой не считаю!! На квартиру более 5 лет собирала деньги, работая на не скольких работах.

А какая стоимость квартиры у Вас?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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