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В Україні працює система
"від бідних до багатих" -...

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...

Пропонуємо до обговорення:
Українська система соціальної політики побудована таким чином, що кошти розподіляються "від бідного до бідного".

Дивися повний текст В Україні працює система \"від бідних до багатих\" - Третьякова (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49

"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же..."
1600 грн заплатит? А нет, намного больше.
И куда пойдут эти налоги?
На субсидию бедному с зарплатой 4000 гривен. На дотации пенсионерам с минимальной пенсией. На льготы. Оплату безработным, инвалидам, сиротам, почти сиротам, одиноким и т.д.
Лучше бы думали как доходы людей с тени вывести. Чтобы тот кто получает официально 4000 грн потом в конверте не забирал бы дополнительно 10 000.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:56

Про кого -она ,кто не платит с ОВГЗ? Это же зеленые освободили даже от военного сбора,так как с них доход получает Зеля, и не хочет отдавать деньги бедным...Чистый популизм, еще и месяца не прошло, как Зеленые освободили ОВГЗ от даже военного сбора, а такой популизм....
laa1999
 
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