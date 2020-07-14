Українська система соціальної політики побудована таким чином, що кошти розподіляються "від бідного до бідного".
Дивися повний текст В Україні працює система \"від бідних до багатих\" - Третьякова (відео).
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49
В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні працює система \"від бідних до багатих\" - Третьякова (відео).
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49
"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же..."
1600 грн заплатит? А нет, намного больше.
И куда пойдут эти налоги?
На субсидию бедному с зарплатой 4000 гривен. На дотации пенсионерам с минимальной пенсией. На льготы. Оплату безработным, инвалидам, сиротам, почти сиротам, одиноким и т.д.
Лучше бы думали как доходы людей с тени вывести. Чтобы тот кто получает официально 4000 грн потом в конверте не забирал бы дополнительно 10 000.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:56
Про кого -она ,кто не платит с ОВГЗ? Это же зеленые освободили даже от военного сбора,так как с них доход получает Зеля, и не хочет отдавать деньги бедным...Чистый популизм, еще и месяца не прошло, как Зеленые освободили ОВГЗ от даже военного сбора, а такой популизм....
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04
"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц....но с этой суммы он не все потратит на покупку товаров. Значит НДС он заплатит не 20%, а может 10% или 5%. Более того, он часть выделит на сбережения
Штаа?Не всё потратит? Еще и сбережения будут?
Значит нужно ввести НДС на зарплату, чтоб сразу дополнительно 20% в бюджет. А если исхитрился ещё отложить что-нибудь-на эту сумму ещё 20% Налог на выделенные сбережения (НВС).
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