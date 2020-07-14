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В Україні працює система
"від бідних до багатих" -...

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...

Пропонуємо до обговорення:
Українська система соціальної політики побудована таким чином, що кошти розподіляються "від бідного до бідного".

Дивися повний текст В Україні працює система \"від бідних до багатих\" - Третьякова (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:49

"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же..."
1600 грн заплатит? А нет, намного больше.
И куда пойдут эти налоги?
На субсидию бедному с зарплатой 4000 гривен. На дотации пенсионерам с минимальной пенсией. На льготы. Оплату безработным, инвалидам, сиротам, почти сиротам, одиноким и т.д.
Лучше бы думали как доходы людей с тени вывести. Чтобы тот кто получает официально 4000 грн потом в конверте не забирал бы дополнительно 10 000.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:56

Про кого -она ,кто не платит с ОВГЗ? Это же зеленые освободили даже от военного сбора,так как с них доход получает Зеля, и не хочет отдавать деньги бедным...Чистый популизм, еще и месяца не прошло, как Зеленые освободили ОВГЗ от даже военного сбора, а такой популизм....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04

"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц....но с этой суммы он не все потратит на покупку товаров. Значит НДС он заплатит не 20%, а может 10% или 5%. Более того, он часть выделит на сбережения
Штаа?Не всё потратит? Еще и сбережения будут?
Значит нужно ввести НДС на зарплату, чтоб сразу дополнительно 20% в бюджет. А если исхитрился ещё отложить что-нибудь-на эту сумму ещё 20% Налог на выделенные сбережения (НВС).
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:35

Только на одном пдв воруют в мес 20 миллиардов!!! грн. Вместо того чтобы предотвратить всем давно извесные скрутки и фиктивные операц. они пи...дят в своем комитете и получают откаты
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:35

До 10тис долл в місяць прогресивна шкала може і працює, а далі ідуть схеми, які взагалі ніде не світяться, лише у спеціалізованих реєстрах або за кордоном.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:04

  cannabis_ua написав:"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же..."
1600 грн заплатит? А нет, намного больше.
И куда пойдут эти налоги?
На субсидию бедному с зарплатой 4000 гривен. На дотации пенсионерам с минимальной пенсией. На льготы. Оплату безработным, инвалидам, сиротам, почти сиротам, одиноким и т.д.
Лучше бы думали как доходы людей с тени вывести. Чтобы тот кто получает официально 4000 грн потом в конверте не забирал бы дополнительно 10 000.
Как мне кажется, тут немного не точно изложена мысль. Я думаю она хотела сказать конкретно о ФОПах, которые фактически имеют доход 100-200к, но платят ЕСВ и НДФЛ с минималки, на совершенно законных основаниях
sasch
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:03

  sasch написав:
  cannabis_ua написав:"А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же..."
1600 грн заплатит? А нет, намного больше.
И куда пойдут эти налоги?
На субсидию бедному с зарплатой 4000 гривен. На дотации пенсионерам с минимальной пенсией. На льготы. Оплату безработным, инвалидам, сиротам, почти сиротам, одиноким и т.д.
Лучше бы думали как доходы людей с тени вывести. Чтобы тот кто получает официально 4000 грн потом в конверте не забирал бы дополнительно 10 000.
Как мне кажется, тут немного не точно изложена мысль. Я думаю она хотела сказать конкретно о ФОПах, которые фактически имеют доход 100-200к, но платят ЕСВ и НДФЛ с минималки, на совершенно законных основаниях

Возможно. Но как-то Галя совсем издали зашла. Еще и ОВГЗ приплела.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:41

Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.

А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.

И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:10

Если человек, который получает 4 тыс.грн. (трудоспособный, как я понимаю) - бедный, то в какую шкалу (нищие?) относить пенсионеров-инвалидов (либо нетрудоспособных, либо с целым перечнем ограничений по трудоустройству), которые получают минимальную пенсию в размере 1712 грн. (и то, это только с этого месяца, до этого - вообще 1638) ???
sashamaestro1977
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