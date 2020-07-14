В Україні працює система

Додано: Чет 16 лип, 2020 09:05

Амвросий написав: Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.



А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.



И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку... Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...

Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета. Дотации на зелёную энергетику заложены в самой стоимости э/э. И ее платят сейчас юрлица (но это ненадолго). Ваши налоги идут в пенсионный фонд, на силовой блок и в бюджет. Из бюджета деньги идут в основном на возврат гос. долгов с процентами, дотирование пенсионного фонда, силовой блок и содержание гос. аппарата. Все космические зарплаты и дотации выбиты через Верховную Раду в виде законов, потом утверждены министерствами и регуляторами. Почему депутаты поддерживают богатых, потому что те оплатили им место в Верховной Раде. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?