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В Україні працює система
"від бідних до багатих" -...

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:05

  Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.

А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.

И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...

Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета. Дотации на зелёную энергетику заложены в самой стоимости э/э. И ее платят сейчас юрлица (но это ненадолго). Ваши налоги идут в пенсионный фонд, на силовой блок и в бюджет. Из бюджета деньги идут в основном на возврат гос. долгов с процентами, дотирование пенсионного фонда, силовой блок и содержание гос. аппарата. Все космические зарплаты и дотации выбиты через Верховную Раду в виде законов, потом утверждены министерствами и регуляторами. Почему депутаты поддерживают богатых, потому что те оплатили им место в Верховной Раде. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:16

  cannabis_ua написав:. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?


Давали,еще как давали
"
Внеочередные парламентские выборы-2019 проходили по смешанной системе с проходным барьером в 5%. Политические партии, которые наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на государственные деньги. А попавшие в парламент - право на возмещение расходов на агитацию."
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:20

нужно запретить получать доход больше 4000 грн на человека, остальное в государство или расстрел, вот так тете будет нравится
cuprum
 
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нужно упростить жизнь бедным убрав налоги, а не усложнить жизнь богатым, убрать на Законодательном уровне пдв и ндфл
golllmax
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11

  cannabis_ua написав:
  Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.

А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.

И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...

Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета. Дотации на зелёную энергетику заложены в самой стоимости э/э. И ее платят сейчас юрлица (но это ненадолго). Ваши налоги идут в пенсионный фонд, на силовой блок и в бюджет. Из бюджета деньги идут в основном на возврат гос. долгов с процентами, дотирование пенсионного фонда, силовой блок и содержание гос. аппарата. Все космические зарплаты и дотации выбиты через Верховную Раду в виде законов, потом утверждены министерствами и регуляторами. Почему депутаты поддерживают богатых, потому что те оплатили им место в Верховной Раде. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?

Как раз госбюджет датируют зеленую енергетику через единый центр оплаты. Это прямая дотация - утвержденная ВР в 2011 под братьев Клюевых...Читай закон. Это утвержается бюджетом Украниы.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:13

  golllmax написав:нужно упростить жизнь бедным убрав налоги, а не усложнить жизнь богатым, убрать на Законодательном уровне пдв и ндфл

А чего только эти -все отменить. Пенсионеров растрелять, всех остальных на самоукопаемость.Вообще, производители -не плачут из-за ПДВ, только продавцы...
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:18

  Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.

А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.

И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...
Нужно сравнивать. Просто бедные платят ЕСВ и плюс шкалу, а богатые -только налоговую шкалу. А ФОПы ,вообще, мало чего платят. А есть еще черная зарплата,серая...Ну, например, субвенции ,на мясо птицы ,например, получают,только те, кто платит НДС. Это ,попытки, защитить, тех ,кто платит налоги от зажравшихся...Точно ,также, во всем...Нужно, запретить, помогать тем, кто не платит налогов, и помогать, не больше, чем они платят налоги...
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