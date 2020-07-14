В Україні працює система

Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35

laa1999 написав: Нужно, запретить, помогать тем, кто не платит налогов, и помогать, не больше, чем они платят налоги... Нужно, запретить, помогать тем, кто не платит налогов, и помогать, не больше, чем они платят налоги...

а какой смысл тогда взымать налоги? Платить налоги чтобы потом получить их обратно? Не проще ли деньги просто сразу потратить на ту-же медицину или образование, без посредничества чиновников?Налоги платятся именно для того, чтобы забрать у тех кто работает и платит налоги и отдать тем кто не работает и получает деньги из госбюджета. Например субсидии олигархам, зарплаты чиновникам и т.п.Смысл налогов и социальной помощи в том, чтобы забрать у бедных работающих и отдать богатым не работающим. Поэтому если за пособием или помощью прийдет бедный, то его скорей всего отошьют, ну или устроят квест чтобы он сам передумал. А олигарху с миллиардными доходами наоборот помогут государственной субсидией "на выплату зарплат" и т.п.