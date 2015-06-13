В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
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Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.
А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.
И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...
Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета. Дотации на зелёную энергетику заложены в самой стоимости э/э. И ее платят сейчас юрлица (но это ненадолго). Ваши налоги идут в пенсионный фонд, на силовой блок и в бюджет. Из бюджета деньги идут в основном на возврат гос. долгов с процентами, дотирование пенсионного фонда, силовой блок и содержание гос. аппарата. Все космические зарплаты и дотации выбиты через Верховную Раду в виде законов, потом утверждены министерствами и регуляторами. Почему депутаты поддерживают богатых, потому что те оплатили им место в Верховной Раде. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?
Давали,еще как давали " Внеочередные парламентские выборы-2019 проходили по смешанной системе с проходным барьером в 5%. Политические партии, которые наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на государственные деньги. А попавшие в парламент - право на возмещение расходов на агитацию."
Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.
А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.
И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...
Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета. Дотации на зелёную энергетику заложены в самой стоимости э/э. И ее платят сейчас юрлица (но это ненадолго). Ваши налоги идут в пенсионный фонд, на силовой блок и в бюджет. Из бюджета деньги идут в основном на возврат гос. долгов с процентами, дотирование пенсионного фонда, силовой блок и содержание гос. аппарата. Все космические зарплаты и дотации выбиты через Верховную Раду в виде законов, потом утверждены министерствами и регуляторами. Почему депутаты поддерживают богатых, потому что те оплатили им место в Верховной Раде. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?
Как раз госбюджет датируют зеленую енергетику через единый центр оплаты. Это прямая дотация - утвержденная ВР в 2011 под братьев Клюевых...Читай закон. Это утвержается бюджетом Украниы.
Амвросий написав:Проблема в налогах, они слишком большие. В этом проблема. Остальное всё демагогия.
А общую суть Третьякова верно подметила - бедные платят налоги, которые идут на спонсирование олигархии. Зеленый тариф, закупка угля, закрытие АЭС, монополия на газ с огромными ценами, эмиссия денег на выплату олигархии, прощение долгов олигархам, господдержка олигархии, кредиты МВФ на субсидии олигархии. И вишенка на торте - миллионные зарплаты чиновникам и директорам госпредприятий. Всё за счет бедных. Бедные зарабатывают и платят непосильные налоги, а олигархия получает субсидии, льготы и господдержку в монополизации рынка.
И дня не проходит как появляются новости с рассказами как помогают за государственный счёт олиграхии, какие субсидии и льготы предоставляются олигархам. Даже АЭС закрывают, чтобы можно было больше угля закупать. И как нужно платить и повышать налоги бедным, как у бедных нужно жестко выбивать долги за насчитанную олигархической монополией коммуналку...
Нужно сравнивать. Просто бедные платят ЕСВ и плюс шкалу, а богатые -только налоговую шкалу. А ФОПы ,вообще, мало чего платят. А есть еще черная зарплата,серая...Ну, например, субвенции ,на мясо птицы ,например, получают,только те, кто платит НДС. Это ,попытки, защитить, тех ,кто платит налоги от зажравшихся...Точно ,также, во всем...Нужно, запретить, помогать тем, кто не платит налогов, и помогать, не больше, чем они платят налоги...
laa1999 написав:Нужно, запретить, помогать тем, кто не платит налогов, и помогать, не больше, чем они платят налоги...
а какой смысл тогда взымать налоги? Платить налоги чтобы потом получить их обратно? Не проще ли деньги просто сразу потратить на ту-же медицину или образование, без посредничества чиновников?
Налоги платятся именно для того, чтобы забрать у тех кто работает и платит налоги и отдать тем кто не работает и получает деньги из госбюджета. Например субсидии олигархам, зарплаты чиновникам и т.п.
Смысл налогов и социальной помощи в том, чтобы забрать у бедных работающих и отдать богатым не работающим. Поэтому если за пособием или помощью прийдет бедный, то его скорей всего отошьют, ну или устроят квест чтобы он сам передумал. А олигарху с миллиардными доходами наоборот помогут государственной субсидией "на выплату зарплат" и т.п.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
cannabis_ua написав:. Бедные же им деньги на рекламную компанию не давали? Чего они должны поддерживать бедных? Социалистические памятники позаваливали бедные. Бедные считают что социализм это зло. Бедные получили капитализм. Чего ныть?
Давали,еще как давали " Внеочередные парламентские выборы-2019 проходили по смешанной системе с проходным барьером в 5%. Политические партии, которые наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на государственные деньги. А попавшие в парламент - право на возмещение расходов на агитацию."
) Возмещение депутаты берут не только с этой бюджетной статьи. Но то уже после выборов, а речь идет о адресной финансовой помощи до выборов.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.