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В Україні працює система
"від бідних до багатих" -...

В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:26

  Амвросий написав:
  cannabis_ua написав:Зелёный тариф не дотируется из бюджета. Энергетика в принципе не дотируется из бюджета.


Зеленый тариф дотируется госпредприятием "Гарантований покупець", которое гарантирует закупку солнечной энергии по цене раза в два дороже самого дорого зеленого тарифа в мире.

За счет этого ГП "Гарантований покупець" убыточное и финансируется из госбюджета за счет денег собранных в виде налогов.

Госпредприятие Гарантированный покупатель не является бюджетной организацией.
А убытки Гарантированного покупателя компенсирует госпредприятие НЕК Укренерго из тарифа на распределение э/э высоковольтными сетями, который недавно кстати повысили.
Сам тариф входит в стоимость э/э.
"Согласно обоснованию к проекту постановления, комиссия сделала перерасчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЕК "Укрэнерго" на 2020 год, исходя из прогнозной средней цены продажи э/э на рынке на сутки вперед (РСВ) в размере 1400 грн/МВт-ч., прогнозного средневзвешенного "зеленого" тарифа на уровне 3710 грн/МВт-ч, прогнозного объема производства э/э из ВИЭ 11 574 600 МВт-ч и прогнозной суммы компенсации убытков "ГарПока" в первом полугодии 2020 года, которую необходимо учесть в тарифе ОСП для погашения в текущем году части существующей задолженности перед производителями э/э из ВИЭ, начиная с 1 января-2020 в объеме 6,4 млрд грн."
http://reform.energy/news/peresmotr-tar ... reku-14696
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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