В Україні працює система

Амвросий написав:
Зеленый тариф дотируется госпредприятием "Гарантований покупець", которое гарантирует закупку солнечной энергии по цене раза в два дороже самого дорого зеленого тарифа в мире.
За счет этого ГП "Гарантований покупець" убыточное и финансируется из госбюджета за счет денег собранных в виде налогов.
Госпредприятие Гарантированный покупатель не является бюджетной организацией.
А убытки Гарантированного покупателя компенсирует госпредприятие НЕК Укренерго из тарифа на распределение э/э высоковольтными сетями, который недавно кстати повысили.
Сам тариф входит в стоимость э/э.
"Согласно обоснованию к проекту постановления, комиссия сделала перерасчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЕК "Укрэнерго" на 2020 год, исходя из прогнозной средней цены продажи э/э на рынке на сутки вперед (РСВ) в размере 1400 грн/МВт-ч., прогнозного средневзвешенного "зеленого" тарифа на уровне 3710 грн/МВт-ч, прогнозного объема производства э/э из ВИЭ 11 574 600 МВт-ч и прогнозной суммы компенсации убытков "ГарПока" в первом полугодии 2020 года, которую необходимо учесть в тарифе ОСП для погашения в текущем году части существующей задолженности перед производителями э/э из ВИЭ, начиная с 1 января-2020 в объеме 6,4 млрд грн."