RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: ринок буде
чутливим до новин

Міжбанк: ринок буде чутливим до новин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:59

Міжбанк: ринок буде чутливим до новин

Пропонуємо до обговорення:
У середу валютний ринок України продовжить перебувати в кілька підвішеному стані і залишиться дуже сприйнятливим до новин.

Дивися повний текст Міжбанк: ринок буде чутливим до новин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:59

Я не понял, это Зеля и команда скупает долларовые ОВГЗ,чтобы нагреть всю страну?
laa1999
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Паливний ринок відчуває профіцит бензину і дизельного...
R2 » Чет 09 лип, 2020 09:52
2 123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 07:22
evrpkt
У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
R2 » Пон 06 лип, 2020 10:29
5 233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:20
Lady_N
Нові податки і контроль: як влада буде рахувати доходи... 1, 2, 3
R2 » Нед 28 чер, 2020 22:05
29 5481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 12:16
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1680)
15.07.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.