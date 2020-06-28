У середу валютний ринок України продовжить перебувати в кілька підвішеному стані і залишиться дуже сприйнятливим до новин.
Дивися повний текст Міжбанк: ринок буде чутливим до новин.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:59
Міжбанк: ринок буде чутливим до новин
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Дивися повний текст Міжбанк: ринок буде чутливим до новин.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:59
Я не понял, это Зеля и команда скупает долларовые ОВГЗ,чтобы нагреть всю страну?
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