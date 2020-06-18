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Атомні гойдалки: Буславець
вирішила знову збільшити...

Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:17

Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міненерго.

Дивися повний текст Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:17

Пані Ольга таким рішенням відбирає останню надію на виживання не тільки мешканців прилеглих до Українських АЕС територій, а й усієї України !!!
kdvika7
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