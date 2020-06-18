Про це повідомила прес-служба Міненерго.
Дивися повний текст Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 13:17
Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити...
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Дивися повний текст Атомні гойдалки: Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:17
Пані Ольга таким рішенням відбирає останню надію на виживання не тільки мешканців прилеглих до Українських АЕС територій, а й усієї України !!!
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