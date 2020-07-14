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Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, з 1 липня 2020 року мінімальна зарплата становить 4 723 грн.
Дивися повний текст Якою має бути \"мінімалка\" в Україні - думка голови комітету ВР з питань соцполітики
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:08
Рівень невіглавства Галини на максимумі
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