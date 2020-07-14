RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якою має бути "мінімалка" в
Україні - думка голови...

Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:07

Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, з 1 липня 2020 року мінімальна зарплата становить 4 723 грн.

Дивися повний текст Якою має бути \"мінімалка\" в Україні - думка голови комітету ВР з питань соцполітики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:08

Рівень невіглавства Галини на максимумі
vitaliy_panchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні 1, 2
R2 » Вів 14 лип, 2020 14:22
11 482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 14:18
Конрад Карлович
В Україні працює система "від бідних до багатих" -...
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:49
3 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 14:04
DONALD
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
26 3294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 19:10
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87658)
15.07.2020 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.