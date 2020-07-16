Нагадаємо, з 1 липня 2020 року мінімальна зарплата становить 4 723 грн.
Дивися повний текст Якою має бути \"мінімалка\" в Україні - думка голови комітету ВР з питань соцполітики.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:07
Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою має бути \"мінімалка\" в Україні - думка голови комітету ВР з питань соцполітики.
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:17
Треба підняти мінімалку ну наприклад до 10 а податки на зарплату зменшити і платити як 4. треба зробити так щоб податки платив кожен сам за себе. Виплачувати працівникам всю сумму, а вони вже самі хай платят свої податки в казну.
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