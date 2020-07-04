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Bosch представила концепт
електровелосипеда (фото)

Bosch представила концепт електровелосипеда (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:13

Bosch представила концепт електровелосипеда (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія добре відома своїми електромоторами і інструментами

Дивися повний текст Bosch представила концепт електровелосипеда (фото).
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Очередной никому не нужный электролисапет по цене мотоцикла.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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