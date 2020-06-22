RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінціфри готується запустити
електронний ІПН в додатку "Дія"

Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку "Дія"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:30

Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку "Дія"

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть скористатися електронним ідентифікаційним номером платника податків в додатку "Дія".

Дивися повний текст Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку \"Дія\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:30

Краще б заборонили ксерити документи
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 185
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де оформити електронний підпис: інструкція Мінцифри
R2 » Пон 29 чер, 2020 13:55
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 06:27
mavra44
Найближчими тижнями прототип додатку "РРО в смартфоні"...
R2 » Пон 22 чер, 2020 08:59
4 427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 18:14
moveton
Федоров анонсував нову можливість додатку "Дія"
R2 » П'ят 19 чер, 2020 12:13
1 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 12:13
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87659)
15.07.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.