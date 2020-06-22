Українці зможуть скористатися електронним ідентифікаційним номером платника податків в додатку "Дія".
Дивися повний текст Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку \"Дія\".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:30
Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку "Дія"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку \"Дія\".
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