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Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку "Дія"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть скористатися електронним ідентифікаційним номером платника податків в додатку "Дія".
Дивися повний текст Мінціфри готується запустити електронний ІПН в додатку \"Дія\"
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:30
Краще б заборонили ксерити документи
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