Про це з посиланням на телеканал "Україна" повідомляє "5 канал".
Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01
В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ.
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01
мне 32
с 25 ти я слышу одно балабольство правящих кругов и никаких дел
все вернется бумерангам 50-60 летние .......
на тот свет все свое бабло не возьмете
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03
Re: В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ
Нужно верить Госстату, там правильные графики рисуют.
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