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В Україні зростає рівень
безробіття через карантин - ЗМІ

В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01

В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на телеканал "Україна" повідомляє "5 канал".

Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01

мне 32

с 25 ти я слышу одно балабольство правящих кругов и никаких дел

все вернется бумерангам 50-60 летние .......

на тот свет все свое бабло не возьмете
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:02

подавитесь им
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03

Re: В Україні зростає рівень безробіття через карантин - ЗМІ

Нужно верить Госстату, там правильные графики рисуют.
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