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МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проєкті постанови про зміни державної реєстрації автомобілів, який оприлюднило МВС.
Дивися повний текст МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які підлягають утилізації
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:20
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