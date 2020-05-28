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МВС ініціює заборону на
держреєстрацію авто, які...

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:19

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проєкті постанови про зміни державної реєстрації автомобілів, який оприлюднило МВС.

Дивися повний текст МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які підлягають утилізації.
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