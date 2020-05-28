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МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проєкті постанови про зміни державної реєстрації автомобілів, який оприлюднило МВС.
Дивися повний текст МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які підлягають утилізації
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:20
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:32
Одесская отрасль по пошиву подушек вапасносте!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:35
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:18
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15
Господи, да когда же уже этих тупых воровитых тварей начнут выносить из кабинетов...
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eduard_k
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:18
eduard_k написав:
Господи, да когда же уже этих тупых воровитых тварей начнут выносить из кабинетов...
Никто кроме вас.Или инопланетян ждете
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Vladik
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