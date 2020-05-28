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МВС ініціює заборону на
держреєстрацію авто, які...

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:19

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проєкті постанови про зміни державної реєстрації автомобілів, який оприлюднило МВС.

Дивися повний текст МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які підлягають утилізації.
R2
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Пан президент,куда мы катимся?
sena_2008atp
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Одесская отрасль по пошиву подушек вапасносте!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:35

Дичь какая-то.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:18

золотое время для чиновников - делай что хочеш
kogut4433
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15

Господи, да когда же уже этих тупых воровитых тварей начнут выносить из кабинетов...
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:18

  eduard_k написав:Господи, да когда же уже этих тупых воровитых тварей начнут выносить из кабинетов...

Никто кроме вас.Или инопланетян ждете :) ..
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:20

Так комментаторы распереживались. Что плохого в том, что металлолом перестанут завозить в Украину? Если транспортное средство перестало таковым быть в следствие износа, то зачем этот хлам сюда ввозить? Поездить (попердеть черным смрадом из выхлопной трубы) пару лет потом скинуть в украинском лесу, чтобы догнивало?
iksperdt
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:21

рад за зебилов, жрите результаты своего голосования. Особенный привет всем СТО и портовикам из Одессы))
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35

  iksperdt написав:Так комментаторы распереживались. Что плохого в том, что металлолом перестанут завозить в Украину? Если транспортное средство перестало таковым быть в следствие износа, то зачем этот хлам сюда ввозить? Поездить (попердеть черным смрадом из выхлопной трубы) пару лет потом скинуть в украинском лесу, чтобы догнивало?

в том то и дело.
что завозят не металлолом.
завозят практически новые машины,но после дтп.
кому то это поперек горла.
Tabak
 
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