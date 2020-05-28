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МВС ініціює заборону на
держреєстрацію авто, які...

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55

Не думаю, что машины, которые подлежат утилизации на столько немножко попали в дип, что подлежат ремонту и дальнейшей эксплуатации. Скорее всего речь идет о старых ржавых б***, за утилизацию которых европейские граждане не хотят платить и с радостью продают нашим гражданам.
iksperdt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:35

iksperdt
Старые и ржавые ввозить экономических не выгодно. Тут на месте можно такую купить. Речь идёт про практически новые машины у которых выстрелила подшука безопасности, в штатах такие списывают. Они там продаются с большим дисконтом.
В результате этого закона сильно подорожает авто на вторичном рынке.
papchik
 
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