МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...

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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55
Не думаю, что машины, которые подлежат утилизации на столько немножко попали в дип, что подлежат ремонту и дальнейшей эксплуатации. Скорее всего речь идет о старых ржавых б***, за утилизацию которых европейские граждане не хотят платить и с радостью продают нашим гражданам.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:35
iksperdt
Старые и ржавые ввозить экономических не выгодно. Тут на месте можно такую купить. Речь идёт про практически новые машины у которых выстрелила подшука безопасности, в штатах такие списывают. Они там продаются с большим дисконтом.
В результате этого закона сильно подорожает авто на вторичном рынке.
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