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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55
Не думаю, что машины, которые подлежат утилизации на столько немножко попали в дип, что подлежат ремонту и дальнейшей эксплуатации. Скорее всего речь идет о старых ржавых б***, за утилизацию которых европейские граждане не хотят платить и с радостью продают нашим гражданам.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:35
iksperdt
Старые и ржавые ввозить экономических не выгодно. Тут на месте можно такую купить. Речь идёт про практически новые машины у которых выстрелила подшука безопасности, в штатах такие списывают. Они там продаются с большим дисконтом.
В результате этого закона сильно подорожает авто на вторичном рынке.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:24
Я вижу на СТО в очередях на ремонт такие "практически новые"
с минимальными повреждениями их практически нет, все довольно сильные битки, тут им кузовные детали поменяют, покрасят и вперед. Качественный ремонт тут стоит тоже хороших денег и никто им не заморачивается на этом хламе.
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Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44
Re: МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
Это на перепродажу. Для себя совсем не бедные люди покупают нормальные авто. Мой товарищ взял за 2 800 джип компас 2018 года. 6 800 получил цену уже тут. Ремонта: бампер,крыло, капот, фара. Еще по мелочи. Безопасность целая, не постреляла. Авто своим ходом сьехала с автовоза. Рихтовка не нужна ни какая. 8-8.5 за авто 18-го года - нормальная цена. При стоимости на РIО - 18 000 в бедной комплектации. И еще много знакомых приблизительно с таким же вариантом. Есть не большой процент, купивших явный хлам. Воссстановление не целесообразно. Авто собрано из нескольких машин. Такой автомобиль обходится в полтора раза дороже, чем его можно приобрести по месту в рабочем состоянии. Но это люди, которые решили сыграть в лоторею (казино). Отсюда такой и результат.
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