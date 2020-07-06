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МВС ініціює заборону на
держреєстрацію авто, які...

МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55

Не думаю, что машины, которые подлежат утилизации на столько немножко попали в дип, что подлежат ремонту и дальнейшей эксплуатации. Скорее всего речь идет о старых ржавых б***, за утилизацию которых европейские граждане не хотят платить и с радостью продают нашим гражданам.
iksperdt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:35

iksperdt
Старые и ржавые ввозить экономических не выгодно. Тут на месте можно такую купить. Речь идёт про практически новые машины у которых выстрелила подшука безопасности, в штатах такие списывают. Они там продаются с большим дисконтом.
В результате этого закона сильно подорожает авто на вторичном рынке.
papchik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:22

papchik
В Америке, сто обязаны отремонтировать подушку безопасности по заводским регламентам, и если будет снова дтп и подушка не сработает и будут жертвы, то сто, мягко говоря, сильно накажут. У нас же все бесстрашны и бессмертны. Так может нам не нужны авто с заранее известным фактом отсутствия безопасности для граждан?
iksperdt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:24

  Tabak написав:
  iksperdt написав:Так комментаторы распереживались. Что плохого в том, что металлолом перестанут завозить в Украину? Если транспортное средство перестало таковым быть в следствие износа, то зачем этот хлам сюда ввозить? Поездить (попердеть черным смрадом из выхлопной трубы) пару лет потом скинуть в украинском лесу, чтобы догнивало?

в том то и дело.
что завозят не металлолом.
завозят практически новые машины,но после дтп.
кому то это поперек горла.

Я вижу на СТО в очередях на ремонт такие "практически новые" :D
с минимальными повреждениями их практически нет, все довольно сильные битки, тут им кузовные детали поменяют, покрасят и вперед. Качественный ремонт тут стоит тоже хороших денег и никто им не заморачивается на этом хламе.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44

Re: МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які...

Это на перепродажу. Для себя совсем не бедные люди покупают нормальные авто. Мой товарищ взял за 2 800 джип компас 2018 года. 6 800 получил цену уже тут. Ремонта: бампер,крыло, капот, фара. Еще по мелочи. Безопасность целая, не постреляла. Авто своим ходом сьехала с автовоза. Рихтовка не нужна ни какая. 8-8.5 за авто 18-го года - нормальная цена. При стоимости на РIО - 18 000 в бедной комплектации. И еще много знакомых приблизительно с таким же вариантом. Есть не большой процент, купивших явный хлам. Воссстановление не целесообразно. Авто собрано из нескольких машин. Такой автомобиль обходится в полтора раза дороже, чем его можно приобрести по месту в рабочем состоянии. Но это люди, которые решили сыграть в лоторею (казино). Отсюда такой и результат.
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:21

  iksperdt написав:papchik
В Америке, сто обязаны отремонтировать подушку безопасности по заводским регламентам, и если будет снова дтп и подушка не сработает и будут жертвы, то сто, мягко говоря, сильно накажут. У нас же все бесстрашны и бессмертны. Так может нам не нужны авто с заранее известным фактом отсутствия безопасности для граждан?

Как человек, проживший в США 15 лет скажу что отношение к машинам тут как телефонам или стиральным машинам. Какие заводские регламенты? Что это вообще такое? Выкинул всё сломанное, поставил новое и впёрёд на выход. Если машина требует существенного ремонта - на металлолом. Вот и весь регламент. Про наказания СТО это вообще про другую страну какую-то. Может Танзанию, хз, точно не про США.
Dear_Sir
 
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