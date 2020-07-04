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Як працюватимуть ігрові
автомати після легалізації...

Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:40

Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Верховна Рада легалізувала гральний бізнес.

Дивися повний текст Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації грального бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:40

Крім того, депутати передбачили обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу.

Цікаво, як буде реалізовано виконання цього пункту.
NetSerpent
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