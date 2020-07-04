Сьогодні Верховна Рада легалізувала гральний бізнес.
Дивися повний текст Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації грального бізнесу.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:40
Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватимуть ігрові автомати після легалізації грального бізнесу.
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:40
Цікаво, як буде реалізовано виконання цього пункту.
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