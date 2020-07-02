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НБУ попередив про катастрофічні
наслідки тотального...

НБУ попередив про катастрофічні наслідки тотального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:08

НБУ попередив про катастрофічні наслідки тотального...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст НБУ попередив про катастрофічні наслідки тотального карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:08

и так все работают, разве нет?
egor6508
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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