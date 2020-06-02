Це підприємство було винне під заставу майна Нацбанку 3,47 млрд грн, Ощадбанку - 1,2 млрд грн і Імексбанк - 103,5 млн грн.
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку 3,5 млрд грн.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:08
Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку 3,5 млрд грн.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:08
Да, здравствует Хозсуд Одесской области!
Самый гуманный Хозсуд Укераины!!!
Ура, товарищи!!!
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