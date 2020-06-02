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Суд визнав банкрутом компанію,
яка заборгувала Нацбанку...

Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:08

Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку...

Пропонуємо до обговорення:
Це підприємство було винне під заставу майна Нацбанку 3,47 млрд грн, Ощадбанку - 1,2 млрд грн і Імексбанк - 103,5 млн грн.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію, яка заборгувала Нацбанку 3,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:08

Да, здравствует Хозсуд Одесской области!
Самый гуманный Хозсуд Укераины!!!

Ура, товарищи!!!
vlinev2
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