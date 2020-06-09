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Сервіс Raketa тепер доставлятиме
замовлення з McDonald's

Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:59

Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс доставки Raketa оголосив про співпрацю з ресторанами швидкого харчування McDonald's.

Дивися повний текст Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:59

когда 5-10 лет назад (не помню), до всяких там глово и ракет, работал в доставочном стартапе, 70-80% заказов были из Макдональдс.... так что довольно странно, что только сейчас )
Tamagoch
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