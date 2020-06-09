Сервіс доставки Raketa оголосив про співпрацю з ресторанами швидкого харчування McDonald's.
Дивися повний текст Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:59
Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's
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Дивися повний текст Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:59
когда 5-10 лет назад (не помню), до всяких там глово и ракет, работал в доставочном стартапе, 70-80% заказов были из Макдональдс.... так что довольно странно, что только сейчас )
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