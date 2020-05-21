Період коронакризи став серйозним випробуванням для ставлення співробітників до своїх роботодавців.
Дивися повний текст Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час карантину - дослідження.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:31
Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час...
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Дивися повний текст Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час карантину - дослідження.
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:31
Я вважаю що кожен роботодавець у відповіді за кожного свого співробітника. Люди не просто працюють, а у першому приносять роботодавцю прибуток, у замін мають невидимки крихти з того обсягу що зробили.
Так, був карантин, були скрутні часи, але щось мені здається що накопичень і запасу грошей у роботодавця все одно більше.
Роботодавець може потратити на вечерю у ресторані грошей стільки, скільки його співробітник за місяць заробляє.
Так що не збанкрутує, якщо фінансово підтримає свою "КОМАНДУ".
ЧИ СЛОВО КОМАНДА ТІЛЬКИ НА ДРЕСУРІ НА УСЯКИХ ТИМБІЛДІНГАХ ТА ПРОЧІЙ МАЯЧНІ?
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