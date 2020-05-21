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Як працівники змінили ставлення
до роботодавців під час...

Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:31

Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час...

Пропонуємо до обговорення:
Період коронакризи став серйозним випробуванням для ставлення співробітників до своїх роботодавців.

Дивися повний текст Як працівники змінили ставлення до роботодавців під час карантину - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:31

Я вважаю що кожен роботодавець у відповіді за кожного свого співробітника. Люди не просто працюють, а у першому приносять роботодавцю прибуток, у замін мають невидимки крихти з того обсягу що зробили.
Так, був карантин, були скрутні часи, але щось мені здається що накопичень і запасу грошей у роботодавця все одно більше.
Роботодавець може потратити на вечерю у ресторані грошей стільки, скільки його співробітник за місяць заробляє.
Так що не збанкрутує, якщо фінансово підтримає свою "КОМАНДУ".
ЧИ СЛОВО КОМАНДА ТІЛЬКИ НА ДРЕСУРІ НА УСЯКИХ ТИМБІЛДІНГАХ ТА ПРОЧІЙ МАЯЧНІ?
nibelungiv
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