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monobank завершив
бета-тестування рахунків для ФОП

monobank завершив бета-тестування рахунків для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:39

monobank завершив бета-тестування рахунків для ФОП

Пропонуємо до обговорення:
15 липня monobank завершив бета-тестування рахунків для ФОП.

Дивися повний текст monobank завершив бета-тестування рахунків для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:39

Сепой завсести на валютный счет ФЛП можно будет?
summacut
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