Структура повинна бути створена до 2023 року, але є можливість запустити накопичувальну систему раніше.
Дивися повний текст Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної пенсійної системи (відео).
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:28
Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної...
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Дивися повний текст Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної пенсійної системи (відео).
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:28
Ясно -- ще одна структурна структура для покращання реструктуризації грошей платників податків. Ті структури, які вже існують, погано функціонують, бо їм бракує структурного підходу.
Популісти рулять: треба щось робити -- давайте зробимо багато нових законів, багато перестановок, багато нових структур, може щось і запрацює.
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