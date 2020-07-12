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Третьякова розповіла, що стримує
запуск накопичувальної...

Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:28

Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної...

Пропонуємо до обговорення:
Структура повинна бути створена до 2023 року, але є можливість запустити накопичувальну систему раніше.

Дивися повний текст Третьякова розповіла, що стримує запуск накопичувальної пенсійної системи (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:28

Ясно -- ще одна структурна структура для покращання реструктуризації грошей платників податків. Ті структури, які вже існують, погано функціонують, бо їм бракує структурного підходу.
Популісти рулять: треба щось робити -- давайте зробимо багато нових законів, багато перестановок, багато нових структур, може щось і запрацює.
svyatoslav_hromyak
 
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