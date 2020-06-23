До 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених земельних ділянок повинні оформити право власності на свої паї.
Дивися повний текст На земельні паї потрібно оформити право власності до 1 січня 2025 року - Мін'юст.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:44
На земельні паї потрібно оформити право власності до 1...
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Дивися повний текст На земельні паї потрібно оформити право власності до 1 січня 2025 року - Мін'юст.
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:45
Хотят раздеребанить землю, аж пищат как хотят.
Такой ... у нас еще не было.
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