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На земельні паї потрібно
оформити право власності до 1...

На земельні паї потрібно оформити право власності до 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:44

На земельні паї потрібно оформити право власності до 1...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених земельних ділянок повинні оформити право власності на свої паї.

Дивися повний текст На земельні паї потрібно оформити право власності до 1 січня 2025 року - Мін'юст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:45

Хотят раздеребанить землю, аж пищат как хотят.
Такой ... у нас еще не было.
p_a_l
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