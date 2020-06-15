Візок на колесах Amazon з'явиться в магазинах Лос-Анджелеса пізніше цього року. Про це повідомляє The Verge.
Дивися повний текст Amazon запропонував \"розумний\" візок для покупок у магазинах (фото).
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:53
Amazon запропонував "розумний" візок для покупок у...
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Дивися повний текст Amazon запропонував \"розумний\" візок для покупок у магазинах (фото).
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:54
Мабуть працює за таймером -- коли настає 10та година, він сам їде у відділ алкогольних товарів.
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