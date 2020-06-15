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Amazon запропонував "розумний"
візок для покупок у...

Amazon запропонував "розумний" візок для покупок у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:53

Amazon запропонував "розумний" візок для покупок у...

Пропонуємо до обговорення:
Візок на колесах Amazon з'явиться в магазинах Лос-Анджелеса пізніше цього року. Про це повідомляє The Verge.

Дивися повний текст Amazon запропонував \"розумний\" візок для покупок у магазинах (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:54

Мабуть працює за таймером -- коли настає 10та година, він сам їде у відділ алкогольних товарів.
svyatoslav_hromyak
 
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