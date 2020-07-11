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Чи подорожчають авіаквитки
через введення держзбору для...

Чи подорожчають авіаквитки через введення держзбору для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:09

Чи подорожчають авіаквитки через введення держзбору для...

Пропонуємо до обговорення:
Введення податку для авіакомпаній не повинно відобразитися на вартості авіаквитків.

Дивися повний текст Чи подорожчають авіаквитки через введення держзбору для авіакомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:09

Подорожание стоимости проезда, топлива, валюты, и електроенергии нельзя допускать, ликвидировать спекулянтов и наблюдательные советы в гос.предприятиях, ограничить зарплаты в гос органах до 50 тыс., министрам, суддям высших судов, руководству ВРУ до 70 тыс. и развивать економику, внутренние полеты по цене до 500 грн.
bklochok
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