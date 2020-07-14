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Призначення нового голови НБУ:
хто це може бути, і що...

Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:10

Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський пропонує призначити Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.

Дивися повний текст Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що він має робити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:10

А не з Тули у нас банкірів нема?
taras_ruschak
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