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Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Зеленський пропонує призначити Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.
Дивися повний текст Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що він має робити
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R2
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:10
А не з Тули у нас банкірів нема?
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taras_ruschak
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