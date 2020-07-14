Зеленський пропонує призначити Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.
Дивися повний текст Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що він має робити.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:10
Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призначення нового голови НБУ: хто це може бути, і що він має робити.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:43
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:42
І де зараз той Укргазбанк? що він там показав гарного? Не розумію таке призначення.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:59
Головне щоб золото щурі не поїли. Террабанк ні нечули? Ще б з банку "Надра" взяли помічників і з Привату замів. Було б смішно, як би не було сумно(((
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:06
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:43
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:39
-Что имеете ввиду под "сильным и целым"?
-Конфликт на Донбассе потому что сдали позорно Крым.
Никакой бы путин не отчаялся лезть против сильного сопротивления.
- "Кто где родился " есть разница и огромная..То личико бАнкера-нетульское а с Ближнего Востока.
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