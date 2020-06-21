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ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.
Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31
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