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ВР зробила ще один крок до
позбавлення НБУ коштів...

ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31

ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31

Дубинский, то враг Украины
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:16

А можно законодательно этих цыганей депортировать по месту происхождения? всех дубинских и ко
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:21

Цікаво, що це за застава лежить у НБУ під рефінанс, під яку такі закони приймають -- ще один готель Дніпро? Може нова схема дерибану рефінансу?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:33

абсолютно правильный закон.
а еще бы ввести ответственность главы нбу за контроль выданного
рефинанса.
а то на раздеребаненый рефенанс она потом живет в лондоне
и что то еще оттуда вякает.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:39

Схоже, цілий фінансовий комітет ВР працює проти України :(
0mage0
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