Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.
Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31
ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:16
А можно законодательно этих цыганей депортировать по месту происхождения? всех дубинских и ко
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:21
Цікаво, що це за застава лежить у НБУ під рефінанс, під яку такі закони приймають -- ще один готель Дніпро? Може нова схема дерибану рефінансу?
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:33
абсолютно правильный закон.
а еще бы ввести ответственность главы нбу за контроль выданного
рефинанса.
а то на раздеребаненый рефенанс она потом живет в лондоне
и что то еще оттуда вякает.
Зараз переглядають цей форум: iksperdt і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|