Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.
Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31
ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:16
А можно законодательно этих цыганей депортировать по месту происхождения? всех дубинских и ко
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:21
Цікаво, що це за застава лежить у НБУ під рефінанс, під яку такі закони приймають -- ще один готель Дніпро? Може нова схема дерибану рефінансу?
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:33
абсолютно правильный закон.
а еще бы ввести ответственность главы нбу за контроль выданного
рефинанса.
а то на раздеребаненый рефенанс она потом живет в лондоне
и что то еще оттуда вякает.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:28
Замечательный и правильный закон. А еще нужно Гонтареву вместе с убегающей бандой депортировать и в тюрьму ;)
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:47
закон то (правильный) интересный, но Лера уже все раздеребанила. Смысла мало.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:57
Какие же тупые люди пишут комментарии, почитали бы хоть в кратце про закон и чем же он так "правильный"?
Для совсем тупых:
Що станеться, якщо закон ухвалять?
Відсутність гарантії повернення кредитів рефінансування – це не лише збитки НБУ. Це і збитки держави, тобто платників податків, тобто нас із вами. Адже Національний банк перераховує свій прибуток (за наявності) до державного бюджету.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:22
Цікавий закон, але чи буде результат, при Порошенку розікрали 99 банків, Гонтарева в Лондоні в шоколаді, НБУ звітує про прибутки, та направляє їх у бюджет, тільки вкладники 200+-а це весь середній бізнес кинули, хтось збирав на нову квартиру, хтось продав квартиру, хтось ціле життя працював, запитайте, скільки отримали виплат людей 200+, одні депутати та дерслужбовці, ось вам і афера віку від Порошенка з Гонтаревою, поки люди стогнуть роками за свої кровні, вони розприділяли сверхприбутки НБУ, на курсі грн., та на розкраданні банків разом з фондом гарантування!!!
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