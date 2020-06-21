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ВР зробила ще один крок до
позбавлення НБУ коштів...

ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31

ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

Дивися повний текст ВР зробила ще один крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31

Дубинский, то враг Украины
laa1999
 
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А можно законодательно этих цыганей депортировать по месту происхождения? всех дубинских и ко
idealstorm
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Цікаво, що це за застава лежить у НБУ під рефінанс, під яку такі закони приймають -- ще один готель Дніпро? Може нова схема дерибану рефінансу?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:33

абсолютно правильный закон.
а еще бы ввести ответственность главы нбу за контроль выданного
рефинанса.
а то на раздеребаненый рефенанс она потом живет в лондоне
и что то еще оттуда вякает.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:39

Схоже, цілий фінансовий комітет ВР працює проти України :(
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:28

Замечательный и правильный закон. А еще нужно Гонтареву вместе с убегающей бандой депортировать и в тюрьму ;)
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закон то (правильный) интересный, но Лера уже все раздеребанила. Смысла мало.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:57

Какие же тупые люди пишут комментарии, почитали бы хоть в кратце про закон и чем же он так "правильный"? https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater

Для совсем тупых:

Що станеться, якщо закон ухвалять?
Відсутність гарантії повернення кредитів рефінансування – це не лише збитки НБУ. Це і збитки держави, тобто платників податків, тобто нас із вами. Адже Національний банк перераховує свій прибуток (за наявності) до державного бюджету.
sroot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:22

Цікавий закон, але чи буде результат, при Порошенку розікрали 99 банків, Гонтарева в Лондоні в шоколаді, НБУ звітує про прибутки, та направляє їх у бюджет, тільки вкладники 200+-а це весь середній бізнес кинули, хтось збирав на нову квартиру, хтось продав квартиру, хтось ціле життя працював, запитайте, скільки отримали виплат людей 200+, одні депутати та дерслужбовці, ось вам і афера віку від Порошенка з Гонтаревою, поки люди стогнуть роками за свої кровні, вони розприділяли сверхприбутки НБУ, на курсі грн., та на розкраданні банків разом з фондом гарантування!!!
andshevchenko75
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